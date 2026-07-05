Celebra los 250 años de EUA con su concurso anual de hot dogs

El concurso de Nathan’s Famous conmemora 250 años de Estados Unidos con su evento anual de comer hot dogs en Coney Island

El tradicional concurso de comer hot dogs de Nathan’s Famous se llevó a cabo el sábado como parte de las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos, en una edición marcada por la continuidad del evento pese a recientes controversias y cambios en su entorno.

El patrocinador Nathan’s Famous fue vendido en enero al gigante de la carne envasada Smithfield Foods. Meses después, el campeón masculino vigente y poseedor del récord, Joey Chestnut, enfrentó un caso legal tras ser acusado de agredir a un hombre en un bar de Indiana, donde posteriormente se declaró culpable de un cargo menor.

A pesar de ello, el evento continuó sin cambios en su programación. Chestnut y Miki Sudo participaron como defensores de sus títulos en las categorías masculina y femenina.

Reglas del concurso y protagonistas

La competencia consiste en consumir la mayor cantidad posible de hot dogs y panes en un periodo de 10 minutos. Los participantes suelen remojar las salchichas en agua para facilitar su consumo.

Miki Sudo, 11 veces ganadora, posee el récord femenino con 51 hot dogs, mientras que Chestnut ha ganado el llamado “Cinturón de Mostaza” en 17 ocasiones y ostenta el récord masculino con 76 salchichas.

Elegibilidad y organización del evento

Chestnut se encuentra en libertad condicional por el caso de agresión, aunque puede viajar fuera de Indiana. Su defensa ha señalado que el incidente fue un malentendido y que asumió la responsabilidad de sus actos.

La organización Major League Eating, encargada de supervisar el concurso, afirmó que el proceso legal no afectó la elegibilidad del competidor para participar en la edición de este año.

El evento, que se celebra desde 1972, tiene lugar frente al restaurante original de Nathan’s Famous en Coney Island, Nueva York, consolidándose como una de las tradiciones más populares del Día de la Independencia en Estados Unidos.