Caza croata intercepta avión tras falsa alerta de secuestro

El control aéreo italiano alertó que el avión emitía el código de emergencia 7500, usado internacionalmente para señalar un secuestro.

Un caza Rafale de las Fuerzas Aéreas croatas interceptó este martes un avión maltés de pasajeros que volaba entre Grecia y Alemania y lo escoltó fuera del espacio aéreo del país balcánico tras emitir una señal que indicaba el posible secuestro de la aeronave, un incidente que resultó ser un fallo técnico aunque continúa bajo investigación.

Así lo informó el ministro de Defensa croata, Ivan Anusic, quien destacó que la aparente falsa alarma sirvió "como un excelente ejercicio" contra un eventual ataque terrorista, al tratarse de la primera intervención de este tipo en la historia de Croacia.

"Recibimos el aviso de que un avión de pasajeros que cruzaba nuestro espacio aéreo indicaba un intento de secuestro. Como no respondía a los requerimientos, lo escoltamos fuera de nuestro espacio aéreo", declaró Anusic.

El titular de Defensa explicó que el caza croata despegó por orden del Mando Aéreo Conjunto de la OTAN en Torrejón (España) para interceptar un Boeing maltés que cubría la ruta entre Grecia y Alemania.

La aeronave terminó aterrizando sin contratiempos en su destino final, la ciudad alemana de Núremberg.

El centro de control aéreo de Italia había alertado previamente de que el transpondedor del aparato emitía el código de emergencia '7500', utilizado internacionalmente para señalar el secuestro de un avión.

"Más tarde se determinó que se produjo un fallo en el sistema de radiocomunicación y que el sistema de respaldo también había fallado, algo muy poco frecuente. Aunque la investigación no ha concluido y carecemos de confirmación oficial, es probable que la señal del transpondedor que indicaba el secuestro se activara por error", explicó el ministro.