Causa pánico hombre armado con martillo en Milán Malpensa

Por: Fernanda Izaguirre 10 Septiembre 2026, 15:13 Compartir

Pasajeros neutralizaron al agresor con un extintor mientras las autoridades activaban el protocolo para evacuar el edificio.

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La Terminal 1 del aeropuerto de Milán Malpensa fue evacuada de emergencia luego de que un hombre trepara a los mostradores de documentación y comenzara a destrozar las pantallas del lugar utilizando un martillo, lo que generó momentos de tensión y retrasos en las operaciones aéreas. El individuo ingresó a la zona de documentación, donde inició el fuego antes de trepar a los mostradores para vandalizar los equipos electrónicos. El ataque fue frenado por los propios usuarios presentes en el sitio, luego de que un pasajero utilizara un extintor para neutralizar al agresor y, con el apoyo de otros viajeros, someterlo en el suelo hasta la intervención de las autoridades. Evacuación de la terminal y respuesta de las autoridades El incidente obligó a la activación del plan de emergencia de la terminal para desalojar el edificio. Aunque versiones preliminares en redes sociales señalaban detalles sobre el origen del implicado, las autoridades no han confirmado de manera independiente la nacionalidad del presunto responsable.