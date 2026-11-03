Catrinas y altar mexicano llenan de color el Times Square en NY

'The Grand Ofrenda at Times Square', que se realiza por segundo año, ha atraído a un numero grupo de personas al sector turístico

Gigantescas Catrina, icónico personaje de la cultura mexicana que ha trascendido fronteras, y un enorme altar a los muertos, una de las festividades más trascendentales de este país, son el centro de atención en el popular Times Square de Nueva York, en conmemoración del Día de los Muertos.

'The Grand Ofrenda at Times Square', que se realiza por segundo año, ha atraído a un numero grupo de personas al sector turístico donde las Catrina resguardan el altar donde se rinde tributo a estrellas de la música mexicana: Pedro Infante, José José, Juan Gabriel, Paquita la del Barrio, Vicente Fernández, Jenni Rivera y Chavela Vargas.

No falta en el altar y toda la zona dedicada a México la flor de cempasúchil, mientras que mariachis y danzantes, con su rostro pintado de calavera, interpretan conocidos temas, -que comenzó con un huapango-.

En el evento están presentes Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Aguascalientes, que rinde tributo al ilustrador, grabador y caricaturista José Guadalupe Posada (1852-1913), uno de los más grandes artista plástico de México.

Aguascalientes muestra a los neoyorquinos algunas de las caricaturas de sátira política del artista, cuya obra más emblemática, 'La calavera Garbancera', -conocida como la Catrina- 'ha trascendido generaciones y fronteras hasta convertirse en uno de los símbolos más reconocidos del día de los muertos' destaca sobre Posada, de quien también se muestra una figura -vestido también elegante con un conjunto de chaqueta y pantalón negro y camisa blanca- a la entrada en la sección dedicada a este estado.

Michoacán por su parte también muestra un altar, con velas, esqueletos, vasijas y otros elementos de la cultura mexicana.

Los altares y Catrinas fueron organizados por un grupo de inmigrantes mexicanos pero todo lo que se muestra fue enviado desde México por los estados participantes, según su tradición para los altares.