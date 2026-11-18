Catar confirmó una reunión con representantes iraníes para avanzar en las negociaciones con Estados Unidos y evitar una mayor tensión en el Golfo

Catar confirmó una reunión con representantes de Irán en Doha para continuar los esfuerzos diplomáticos encaminados a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, en medio del aumento de las tensiones militares en el golfo Pérsico y los recientes incidentes en el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majid al Ansari, informó este martes que una delegación iraní se encuentra en el país para participar en conversaciones relacionadas con las propuestas que actualmente están sobre la mesa.

"La mediación continúa y los esfuerzos para acercar posiciones entre las partes también siguen. De hecho, hoy hay una reunión que se llevará a cabo con la parte iraní para compartir puntos de vista sobre las propuestas que hay sobre la mesa", declaró durante su habitual rueda de prensa de los martes.

Catar advierte sobre los riesgos de una mayor escalada

Al Ansari expresó su preocupación por los recientes intercambios de ataques e incidentes registrados en el estrecho de Ormuz, al considerar que las acciones militares representan un obstáculo para los intentos de alcanzar una solución diplomática.

"Cualquier escalada sobre el terreno es un desafío para los esfuerzos de la mediación en cualquier conflicto, como en cualquier conflicto anterior en el que haya mediado Catar", señaló.

El funcionario también advirtió que el aumento de las hostilidades en el golfo Pérsico, particularmente después de los ataques iraníes contra Baréin, representa un riesgo para el transporte marítimo y la economía internacional.

Asimismo, consideró que esta situación reduce las posibilidades de alcanzar un entendimiento que impida que el conflicto se extienda y genere mayores consecuencias para la región.

"Por eso, nosotros hacemos un llamamiento a todas las partes para que actúen con moderación y eviten cualquier escalada que pueda afectar negativamente a los esfuerzos de mediación o dificultar un acuerdo", agregó.

Delegación iraní busca acercar posiciones con Estados Unidos

Respecto al encuentro previsto en Doha, el portavoz catarí explicó que el objetivo es mantener los contactos con las autoridades iraníes y avanzar en el acercamiento de posturas sobre las propuestas presentadas durante las negociaciones.

Sin embargo, evitó proporcionar detalles adicionales sobre los temas específicos que serán abordados durante la reunión.

El representante de Exteriores aseguró que Catar continuará desempeñando su papel como mediador y manifestó su confianza en que los esfuerzos diplomáticos puedan evitar que la escalada militar termine por bloquear las conversaciones.

También sostuvo que ninguna de las partes resultaría beneficiada si las tensiones continúan aumentando y se pierde la oportunidad de alcanzar una salida negociada.

Ataques contra bases estadounidenses elevan la tensión

El encuentro diplomático ocurre después de varias semanas de incremento en las tensiones entre Irán y Estados Unidos, marcadas por intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz.

La situación se agravó tras tres ataques iraníes registrados en los últimos días contra instalaciones militares estadounidenses en Baréin.

El más reciente ocurrió este martes, cuando drones de la Guardia Revolucionaria iraní fueron lanzados contra un radar ubicado en la base aérea Sheij Isa.

El cuerpo militar iraní justificó la operación como una represalia por las incursiones de drones estadounidenses en el espacio aéreo de Irán.

En este escenario, Catar busca mantener abiertos los canales de comunicación entre Washington y Teherán para evitar que los enfrentamientos militares comprometan definitivamente las posibilidades de un acuerdo diplomático.