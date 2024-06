Casino niega que hombre murió tras ganar 4 millones de dlls.

Esta semana se hizo viral la historia de un hombre que presuntamente murió tras ganar 4 millones de dólares en un casino en Singapur. Incluso en redes sociales circula el video de un hombre inconsciente en el pasillo del lugar.

Sin embargo, un portavoz del Marina Bay Sands Casino de Singapur, rechazó categóricamente el video que pretendía mostrar a un cliente del casino cayendo muerto después de ganar 4 millones de dólares y lo calificó como una noticia falsa.

El incidente, que supuestamente ocurrió el 22 de junio, se compartió en Internet y circularon varios rumores de que el hombre no identificado había sufrido un ataque cardíaco grave y falleció en el lugar.

Sin embargo, fuentes del casino confirmaron que el hombre en cuestión no solo está "vivo y en recuperación", sino que tampoco ganó ninguna de las sumas reportadas (4 millones de dólares).

Un usuario de X (antes Twitter), con más de 400,000 seguidores, escribió: "Un hombre que ganó el premio mayor en el Marina Bay Sands Casino de Singapur con una ganancia de 4 millones de dólares, murió casi inmediatamente después de un paro cardíaco debido al shock y la emoción de su ganar."

Man wins $4 million at a casino then DIES moments later of a heart attack.



A man who hit the jackpot at Marina Bay Sands Casino in Singapore with a $4 million win, died almost immediately after from cardiac arrest due to the shock and excitement of his win. pic.twitter.com/VkOAXnD8eG