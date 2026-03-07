Casa Blanca usa la 'Macarena' en video de ataques a Irán

El creador de la 'Macarena' criticó a la Casa Blanca por usar la canción en un video de bombardeos a Irán difundido en redes sociales

La Casa Blanca difundió en redes sociales un video con imágenes de bombardeos a instalaciones en Irán acompañado por la popular canción "Macarena", lo que generó reacciones inmediatas, incluso del propio creador del tema. El músico español Antonio Romero Monge, integrante del dúo Los del Río, expresó su sorpresa y molestia por el uso de su música en ese contexto.

En declaraciones a medios locales, el cantante señaló que aunque las personas suelen apropiarse de la canción de diferentes maneras, su intención al componerla fue completamente distinta.

"La gente puede hacerla suya a su antojo", comentó el artista, aunque recordó que él la creó "para alegrarle la vida al mundo, para que todo el mundo sea feliz".

El tema, lanzado hace más de tres décadas, sigue siendo para el músico uno de los mayores fenómenos de la música popular a nivel internacional.

El creador de "Macarena" cuestiona el uso de la canción

Antonio Romero Monge afirmó que, a 33 años de su lanzamiento, "Macarena" continúa siendo "la canción más popular del mundo". Sin embargo, lamentó que se utilice en situaciones que nada tienen que ver con el espíritu festivo con el que fue creada.

Incluso bromeó al imaginar que, después del uso que le dio la Casa Blanca en el video difundido, el tema podría terminar sonando en lugares inesperados.

El músico ironizó con la posibilidad de que ahora "la pongan de moda en los tanatorios".

Más allá del comentario humorístico, el cantante reconoció que al ver el video quedó impactado.

"Se me pusieron los vellos de punta", expresó, al tiempo que se preguntó "por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática" para acompañar imágenes de ataques militares.

Una canción que marcó la cultura pop mundial

El éxito de "Macarena" comenzó en 1993, cuando el dúo español Los del Río lanzó el tema que rápidamente se convirtió en un fenómeno en España.

Con el paso del tiempo, la canción cruzó fronteras y alcanzó una enorme popularidad internacional, convirtiéndose en uno de los temas más reconocidos de la música pop.

Su impacto fue tal que incluso durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 1996, los entonces candidatos Hillary Clinton y Al Gore llegaron a bailarla frente al público en un evento político.

Más de tres décadas después de su lanzamiento, "Macarena" continúa apareciendo en diferentes contextos culturales y mediáticos, aunque el reciente video difundido por la Casa Blanca ha abierto nuevamente el debate sobre el uso de canciones populares en contenidos de carácter político o militar.