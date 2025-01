Casa Blanca: 'Influencers' tendrán un sitio en la sala de prensa

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció este martes en su primera rueda de prensa que los 'influencers' de redes sociales, podcasters, blogueros y representantes de nuevos medios contarán con un espacio en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Leavitt se refirió como "medios tradicionales" a los grandes diarios y cadenas de televisión estadounidenses que ocupan los 49 asientos de la sala de prensa y explicó que debido a la gran audiencia de los nuevos medios estos también tendrán un lugar en la sala.

"Abriremos esta sala de prensa a nuevas voces mediáticas que producen contenido informativo y cuyos medios no estén representados en estos asientos. Damos la bienvenida a periodistas independientes, podcasters, 'influencers' y creadores de contenido y les urgimos a solicitar credenciales para cubrir esta Casa Blanca", anunció.

Según la portavoz, estos nuevos medios se ubicarán en la fila lateral de la sala, tradicionalmente ocupada por asistentes de la secretaria de prensa y otro personal. Este espacio será denominado el "nuevo asiento de medios".

Con esta medida, la reorganización de la sala de prensa no privará de asientos a los grandes medios estadounidenses, sino que se otorgarán nuevos espacios para los nuevos medios.

La sala de prensa de la Casa Blanca cuenta con 49 asientos, todos adjudicados a un medio específico. Disponer de un asiento facilita la posibilidad de formular preguntas al portavoz, aunque cualquier periodista con credenciales emitidas por la Oficina de Prensa de la Casa Blanca puede asistir de pie a las ruedas de prensa.

La primera fila está reservada para la agencia The Associated Press y corresponsales de grandes cadenas de televisión como NBC, Fox, CBS, ABC y CNN. La segunda fila está ocupada por importantes diarios como The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times, entre otros.

Tradicionalmente, la primera pregunta de la rueda de prensa la realiza The Associated Press.

Sin embargo, Leavitt señaló que, como reflejo de los nuevos tiempos, en la primera rueda de prensa del segundo mandato de Donald Trump la primera pregunta sería para los periodistas de Breitbart News, un medio de ultraderecha, y para el portal Axios.

Asimismo, la portavoz anunció que la Casa Blanca restablecerá las credenciales de prensa de los 440 periodistas cuyos pases fueron revocados durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

La sala de prensa de la Casa Blanca lleva el nombre de James S. Brady, en honor al entonces secretario de prensa de la Casa Blanca que resultó gravemente herido en el intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan en 1981.

