Casa Blanca convierte a Trump en Mandaloriano por Star Wars Day

La imagen generada con IA mezcla política y cultura pop al mostrar al presidente junto a Grogu en la celebración del May the 4th

La Casa Blanca volvió a recurrir a la inteligencia artificial y a la cultura pop para celebrar el Día de Star Wars, publicando una imagen en redes sociales donde el presidente Donald Trump aparece caracterizado como el Mandaloriano, protagonista de la exitosa serie de Disney+ “The Mandalorian”.

La ilustración muestra a Trump portando una bandera de Estados Unidos, acompañado por Grogu, popularmente conocido como “Baby Yoda”, en una clara referencia al universo creado por George Lucas y al fenómeno global del “May the 4th”, fecha en la que fanáticos de la saga celebran con el famoso juego de palabras “May the Force be with you”.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “En una galaxia que exige fortaleza, Estados Unidos está listo. Este es el camino. Que la Fuerza te acompañe”.

In a galaxy that demands strength - America stands ready.



This is the way. May the 4th be with you. pic.twitter.com/S8dOKOVd5P — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

En la imagen, Trump sostiene el casco del Mandaloriano en la mano, un detalle que llamó la atención de seguidores de la franquicia, ya que dentro del código tradicional mandaloriano quitarse el casco públicamente representa una ruptura con sus normas más estrictas.

Sin embargo, la propia serie protagonizada por Pedro Pascal ha flexibilizado esta regla narrativa en distintas etapas de su desarrollo, lo que permitió a la publicación jugar con la referencia visual sin perder reconocimiento inmediato.

IA, política y cultura pop

La imagen forma parte de una estrategia cada vez más frecuente en el entorno político de Trump, donde memes, inteligencia artificial y figuras heroicas de ficción son utilizadas para construir una narrativa de fuerza, liderazgo y confrontación ideológica.

Días antes, otra publicación oficial por el Día de Star Wars mostró a Trump como un Jedi musculoso con sable rojo, provocando críticas entre fanáticos por asociarlo visualmente con los Sith, tradicionalmente los villanos de la franquicia.

La repercusión de la imagen llevó incluso a medios especializados como Variety a buscar una reacción de Walt Disney Studios, propietario de Star Wars, aunque hasta el momento no se han emitido comentarios oficiales sobre el uso político de personajes y estética vinculados a la saga.

La publicación coincide además con la expectativa por el estreno de “The Mandalorian and Grogu”, película dirigida por Jon Favreau que llegará a salas el 22 de mayo de 2026.

La cinta seguirá las aventuras de Din Djarin y Grogu tras la caída del Imperio Galáctico, en una historia que expandirá el universo televisivo hacia la pantalla grande.