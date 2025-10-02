Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Internacional

Casa Blanca bromea sobre cierre de Gobierno en redes sociales

Por: Diana Leyva

01 Octubre 2025, 17:59

Compartir

A través de diversas publicaciones, se realizan diversas burlas luego de que republicanos y demócratas no llegaran a un acuerdo en el Congreso

Casa Blanca bromea sobre cierre de Gobierno en redes sociales

A través de redes sociales, la Casa Blanca publicó una broma relacionada con el cierre parcial del Gobierno federal. 

Recordemos que comenzó luego de que los democrátas y republicanos no pudieron llegar a un acuerdo para aprobar una extensión presupuestaria en el Congreso.

Esta broma se suma a los memes publicados esta semana por el propio Trump, en los que se burla de los líderes demócratas en el Congreso.

En los videos también se escucha una voz generada por IA que imitaba al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, diciendo frases despectivas hacia los inmigrantes.

Ante estas publicaciones, Hakeem Jeffries calificó el video como "racista y falso".

Comentarios