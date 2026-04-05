Casa Blanca anuncia que Trump dará mensaje sobre guerra con Irán

La Casa Blanca, a través de su portavoz, Karoline Leavitt, anunció que el mensaje de este miércoles sobre el conflicto será una 'importante actualización'

Este martes, la Casa Blanca anunció que Donald Trump realizará una "importante actualización" sobre la guerra en Medio Oriente con Irán este miércoles a las 21:00 horas, tiempo de Washington D.C.

Fue la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien adelantó el anuncio a través de su cuenta oficial de X.

En su publicación, Leavitt señaló que el mandatario dará la actualización por medio de un mensaje que será difundido por sus canales oficiales.

Además, el republicano dijo que con la operación Furia Épica lograron destruir las capacidades militares de Teherán a un punto que les tomará de 15 a 20 años recuperarse.

Trump señaló que, tras su próxima retirada de Oriente Medio, dejará la seguridad del estrecho de Ormuz en manos de otros países interesados en el tránsito de petróleo en la zona y mencionó directamente a Francia y China.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha extendido por más de cinco semanas y ha provocado una subida generalizada del petróleo, incertidumbre sobre los objetivos y alcances de las operaciones militares en la zona y que ha dejado más de 3.900 víctimas según organizaciones de derechos humanos.