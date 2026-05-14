Casa Blanca anuncia festival de oración cristiana de nueve horas

Entre los asistentes previstos se encuentran integrantes del gabinete del presidente Donald Trump y dirigentes republicanos cercanos a su administración.

La Casa Blanca anunció la realización de un festival de oración que se llevará a cabo el próximo domingo en el centro de Washington, en un evento que busca resaltar las raíces cristianas de Estados Unidos y que reunirá a figuras políticas, líderes religiosos y representantes del movimiento evangélico.

La jornada tendrá una duración de nueve horas y se desarrollará en la Explanada Nacional, uno de los espacios más emblemáticos de la capital estadounidense. Entre los asistentes previstos se encuentran integrantes del gabinete del presidente Donald Trump y dirigentes republicanos cercanos a su administración.

Funcionarios de Trump participarán en el evento

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, al encuentro acudirán el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; así como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, además de diversos pastores y líderes evangélicos.

Aunque no se contempla la presencia física de Donald Trump, el mandatario enviará un mensaje grabado que será proyectado en pantallas gigantes durante el evento religioso.

Buscan reforzar la identidad cristiana de EU

La reverenda Paula White-Cain, principal asesora religiosa de la Casa Blanca, afirmó que el festival tiene como propósito recordar “la historia y los fundamentos” sobre los que fue construido Estados Unidos, destacando la influencia de la Biblia y los valores cristianos en el origen del país.

Según datos del Centro Pew, alrededor del 62 por ciento de la población estadounidense se identifica como cristiana, mientras que casi un tercio afirma no tener afiliación religiosa.