Casa Blanca aclara aplicación de tasa única a nuevas visas H-1B

Esta tasa afectara principalmente a los profesionistas provenientes de India, debido a que representan a más del 70% de los beneficiarios de dicho programa

La Casa Blanca aclaró que aplicará una tasa "única" de 100,000 dólares solo a las nuevas visas H-1B, en un intento por tranquilizar a los beneficiarios del programa de trabajo para extranjeros en Estados Unidos.

La portavoz Karoline Leavitt, publicó una serie de "aclaraciones" en redes sociales, donde explicaba que la medida proclamada por el presidente Donald Trump, "no es una tasa anual" sino "una tasa única que aplica solo a la petición".

"Los portadores de visa H-1B pueden salir y volver a entrar en el país en la misma medida en que lo harían normalmente; cualquier capacidad que tengan para hacer eso no se ve impactada por la proclamación", sostuvo la portavoz.

Esta tasa a las solicitudes del visado afecta principalmente a la India, cuyos ciudadanos concentran más del 70 % de los beneficiarios.

Según el comunicado de la Casa Blanca, la proclamación de Trump afecta la aprobación de "las peticiones de extranjeros que actualmente están fuera de Estados Unidos que no estén acompañadas del pago".

La proclamación exige a los Departamentos de Trabajo y de Seguridad Nacional que "publiquen una guía conjunta sobre verificación, imposición, controles y penalizaciones" relacionada con las nuevas restricciones.