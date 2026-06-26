Cárteles son la 'prioridad número uno' de la DEA: afirma director

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representan la principal prioridad de la agencia dentro de su estrategia para combatir el tráfico de fentanilo.

En un mensaje en video difundido el miércoles, Cole aseguró que ambas organizaciones criminales han causado un grave impacto en familias y comunidades, además de representar un desafío para las fuerzas del orden.

El funcionario sostuvo que la DEA desplegará "todo el peso de su organización global" para localizar a los responsables del tráfico de fentanilo, incluyendo facilitadores, distribuidores y cualquier persona que obtenga beneficios de esa actividad.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El… https://t.co/m5kt5pUspx pic.twitter.com/RILrnNNAMf — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 25, 2026

Combate al fentanilo, eje de la estrategia

El director de la agencia señaló que la crisis del fentanilo continúa siendo el principal objetivo de la DEA y aseguró que actualmente el organismo se encuentra más enfocado y comprometido que nunca en esa misión.

Asimismo, destacó que su experiencia como agente especial en Colombia, Afganistán y México le permitió comprender la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado.

Reportan aseguramientos durante la administración Trump

Cole informó que, desde el inicio de la actual administración encabezada por Donald Trump, la DEA ha asegurado más de 14 mil kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas de esa droga, equivalentes, según sus cifras, a más de 478 millones de dosis potencialmente letales.

También afirmó que la agencia trabaja con el respaldo del presidente Trump y del fiscal general interino, Todd Blanch, para enfrentar la crisis desde distintos frentes.

Las declaraciones del director de la DEA se producen en un contexto de fortalecimiento de la política antidrogas de Washington.

La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 contempla acciones más allá de las fronteras estadounidenses para combatir las cadenas de suministro de narcóticos, incluyendo el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de fentanilo y metanfetamina en México y Canadá.

En ese contexto, el presidente Donald Trump declaró durante la cumbre del G7 que los cárteles controlan México, aunque calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como "una muy buena mujer".

Además, la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, señaló que el gobierno estadounidense mantiene investigaciones y otras acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, mediante una estrategia basada en inteligencia, cooperación, extradiciones y presión financiera.