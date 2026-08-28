Carney responde a Trump que el lago Ontario mantendrá su nombre

Carney recordó además el origen indígena y la antigüedad del topónimo para subrayar su respuesta al mandatario estadounidense

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió este jueves a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de rebautizar en Estados Unidos el lago Ontario como "Lake America" ("lago América") y aseguró que para los canadienses seguirá siendo "ahora y siempre" el lago Ontario.

"Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre", afirmó Carney en un mensaje publicado en X pocas horas después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar la denominación utilizada oficialmente por el Gobierno estadounidense.

Carney recordó además el origen indígena y la antigüedad del topónimo para subrayar su respuesta al mandatario estadounidense.

"El nombre lago Ontario procede de la palabra wendat Ontari'io, que, apropiadamente, significa 'el lago es hermoso, el lago es grande'. El nombre tiene más de 400 años, anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos", señaló.

El primer ministro añadió, en una alusión irónica a las políticas de Trump, que Canadá sabe que "Estados Unidos está cambiando: sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos".

Trump firmó este jueves en la Casa Blanca una orden que instruye al Departamento de Interior a que adopte "Lake America" en los registros geográficos federales estadounidenses y afirmó que el cambio tiene efecto inmediato, aunque concede 30 días para completar oficialmente el proceso. La medida no obliga a Canadá ni a organismos internacionales a adoptar la nueva denominación.

El presidente estadounidense justificó la medida mientras volvía a acusar a Canadá de aprovecharse económicamente de EUA y calificó a los dirigentes canadienses de "gente desagradable". También señaló la posibilidad de cambiar en el futuro los nombres de los océanos Atlántico o Pacífico.

La disputa sobre el nombre del lago se produce en plena escalada de las tensiones entre los dos países tras el fracaso de las negociaciones comerciales y la imposición mutua de nuevos aranceles.

El lago Ontario, uno de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica, está situado entre la provincia canadiense de Ontario y el estado estadounidense de Nueva York.