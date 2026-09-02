Carney exige a EUA que respete la soberanía de Canadá

El primer ministro criticó otras acciones recientes de Washington, entre ellas las burlas contra cadetes canadienses y el renombramiento del lago Ontario

El primer ministro canadiense, Mark Carney, endureció este martes su discurso contra Estados Unidos al calificar de impropios los ataques de altos funcionarios estadounidenses contra Canadá y advertir que Ottawa no retomará negociaciones comerciales serias mientras Washington mantenga una actitud de provocación.

"Está por debajo de la dignidad de sus cargos", respondió Carney al ser preguntado por los insultos de miembros del gabinete estadounidense contra las Fuerzas Armadas canadienses.

El primer ministro también criticó otras acciones recientes de Washington, entre ellas las burlas contra cadetes canadienses y el cambio de denominación del lago Ontario por parte del Gobierno del presidente Donald Trump.

"Cuando los estadounidenses dejen de hacer memes, de lanzar pullas y de intentar parecer duros, y empiecen a tomarse en serio estas conversaciones, podremos mantenerlas. No es constructivo. Pero esa es su democracia", afirmó.

Carney insistió en que Canadá está dispuesto a alcanzar un acuerdo comercial "mutuamente beneficioso" con Estados Unidos, pero recalcó que cualquier pacto deberá respetar la soberanía canadiense y el derecho del país a proteger la cultura quebequesa y la lengua francesa.

El dirigente liberal insistió en que, durante las negociaciones, Washington planteó condiciones que podían limitar la capacidad de Canadá para firmar acuerdos comerciales con terceros países.

"Canadá es un Estado soberano. Firmaremos acuerdos de libre comercio con los países con los que queramos firmarlos", sentenció.

Carney también denunció que las propuestas estadounidenses pretendían convertir sectores industriales estratégicos canadienses en "filiales" de sus equivalentes estadounidenses o imponer condiciones que provocarían su progresiva desaparición.

"No vamos a aceptar esas condiciones", aseguró.

El primer ministro hizo estas declaraciones tras la victoria liberal en las tres elecciones parciales celebradas el lunes, un resultado que interpretó como "un voto de confianza" en la estrategia de su Gobierno para fortalecer la economía canadiense y reducir su dependencia de Estados Unidos.

Preguntado si el resultado electoral se debía a Trump, Carney respondió: "No, se debe a nuestro plan".