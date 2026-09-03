Carlos III y Macron inauguran exposición del Tapiz de Bayeux

Carlos III y Emmanuel Macron inauguran la exposición del Tapiz de Bayeux, que por primera vez sale de Francia desde su creación

El rey Carlos III y la reina Camila se reunirán este miércoles con el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte, para inaugurar la exposición del histórico Tapiz de Bayeux en el Museo Británico.

La pieza, de aproximadamente 70 metros de longitud, representa la conquista normanda de Inglaterra en 1066 y llega por primera vez al Reino Unido desde que fue creada en Francia.

El Tapiz de Bayeux llega al Reino Unido

Aunque la muestra será abierta al público hasta el próximo 10 de septiembre, la presencia de los monarcas británicos y de la pareja presidencial francesa subraya el significado de la exposición, considerada uno de los principales acontecimientos de la visita de dos días de Macron al Reino Unido.

Durante la tarde, Carlos III, Camila, Emmanuel Macron y Brigitte recorrerán la pieza en el Museo Británico. Los curadores estarán a cargo de explicar las escenas más relevantes representadas en el tapiz.

Entre los momentos que observarán se encuentran la coronación de Harold Godwinson y su posterior muerte durante la Batalla de Hastings, donde aparece representado siendo alcanzado por una lanza.

La exposición forma parte de la visita de Macron

El primer ministro británico, Andy Burnham, también acompañará a los mandatarios durante el recorrido por la exposición.

Posteriormente, Burnham recibirá a Emmanuel Macron y Brigitte en su residencia de 10 Downing Street, donde se abordarán asuntos políticos vinculados con las relaciones entre ambos países.

Entre los asuntos previstos para las conversaciones se encuentra la continuidad de la asistencia a Ucrania. Francia y Reino Unido, junto con Alemania, figuran entre los principales respaldos europeos de las posiciones ucranianas.

También se analizará la evolución de la situación en Medio Oriente, en un contexto en el que Estados Unidos mantiene una posición cada vez más diferenciada respecto a los intereses que preocupan a los países europeos.

Otro de los temas que podría ocupar un espacio importante en las conversaciones será la inmigración a través del Canal de la Mancha.

El tránsito de personas que intentan llegar al Reino Unido desde las costas francesas se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los británicos.

El Gobierno laborista, tanto durante la actual administración como en la anterior encabezada por Keir Starmer, ha destacado de manera constante la reducción de las cifras de llegadas de inmigrantes.