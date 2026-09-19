Carlos III alerta sobre riesgos de la IA si cae en malas manos

Carlos III advirtió sobre los riesgos existenciales de la IA si cae en manos equivocadas y pidió explorar un uso que beneficie a la sociedad.

El rey británico, Carlos III, advirtió este jueves contra los "riesgos existenciales" que se presentan si la inteligencia artificial (IA) "cae en manos equivocadas y termina siendo usada de formas potencialmente catastróficas".

El monarca reunió en Dumfries House (Escocia) a varios ejecutivos y líderes mundiales del sector en una especie de "cumbre" para explorar los límites de un uso de la IA que traiga beneficios a la sociedad, en un contexto en el que se multiplican las advertencias sobre un desarrollo incontrolado de sus capacidades.

Entre los invitados figuran representantes de Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic y otras empresas, así como representantes de China o del Vaticano y el secretario de Estado británico Kanishka Narayan.

"Quienes han creado estas tecnologías -recordó el monarca- advierten cada vez más de que la IA puede desarrollar capacidades más siniestras, e incluso potencialmente llevarse vidas (por delante)", señaló en su discurso de apertura a los ejecutivos.

Y les recordó que su trabajo no consiste solo en hacer avanzar la tecnología, sino "garantizar que sirve claramente a la humanidad, a las comunidades y al mundo natural".

Sin embargo, no todos los asistentes parecieron alinearse con sus temores. Uno de los más destacados, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, pidió que la IA no termine siendo regulada lo mismo que las redes sociales, ya que es "una tecnología" y no "un producto".

Según Huang, el papel de los gobiernos debe consistir en intervenir cuando el desarrollo de la IA "se tuerce", y recordó que ya existen leyes que regulan la salud, el transporte o el entretenimiento -ámbitos donde ya se aplica la IA-, y no hay que obsesionarse con añadir nuevas leyes salvo que sean necesarias.