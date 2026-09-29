Caravanas en Venezuela exigen regreso de María Corina Machado

Las movilizaciones tuvieron presencia en Bolívar, Barinas, Apure, Mérida, Zulia, Lara, Falcón, Guárico, Carabobo, Miranda y Vargas

Caravanas de opositores recorrieron este domingo distintos estados de Venezuela para exigir garantías que permitan el regreso al país de María Corina Machado, quien permanece en Panamá después de salir de territorio venezolano en diciembre de 2025.

La jornada, denominada “Gran rodada por el regreso de María Corina”, reunió a cientos de personas que se desplazaron en automóviles, motocicletas, bicicletas y a pie. Además de respaldar el retorno de la dirigente, los participantes solicitaron la definición de un cronograma electoral y la realización de elecciones presidenciales en 2027.

Caravanas se extendieron por distintos estados

Las movilizaciones tuvieron presencia en Bolívar, Barinas, Apure, Mérida, Zulia, Lara, Falcón, Guárico, Carabobo, Miranda y Vargas. En Caracas no se reportó una concentración como parte de esta convocatoria, aunque durante la semana se realizaron otras protestas para reclamar el regreso de la opositora.

Los participantes portaron banderas venezolanas y utilizaron distintivos de organizaciones políticas como Vente Venezuela, Primero Justicia y Voluntad Popular. Durante los recorridos se escucharon consignas como “María, vente, aquí está tu gente” y llamados a favor de la libertad y de una nueva elección presidencial.

En Maracaibo, estado Zulia, la caravana avanzó por varias avenidas y también sirvió para manifestar inconformidad por los prolongados apagones que afectan a la región.

“Que venga de inmediato, ella no tiene que pedirle permiso a nadie, ella es venezolana, es una mujer íntegra. Aquí estamos, María Corina, vuelve”, expresó Yajaira Barrios, una maestra que participó en la movilización.

Oposición pide canalizar descontento mediante elecciones

Juan Pablo Guanipa, colaborador cercano de Machado, consideró que su regreso podría ayudar a conducir el descontento social hacia una salida electoral. El dirigente pidió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, permitir que la opositora vuelva y participe en el proceso político.

Por su parte, Jorge Bocourt, coordinador municipal de Vente Venezuela en Maracaibo, reiteró la exigencia de establecer próximamente un calendario presidencial, luego de casi nueve meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

María Corina Machado ha expresado su intención de regresar para reorganizar a su movimiento, recorrer los estados del país e impulsar elecciones presidenciales, aunque todavía no ha confirmado una fecha ni la ruta que utilizaría para ingresar a Venezuela.

Su equipo denuncia siete intentos frustrados

El equipo de Machado aseguró que la dirigente intentó salir de Panamá con destino a Venezuela tres veces durante la última semana, pero no logró concretar el viaje. De acuerdo con sus colaboradores, serían al menos siete los intentos realizados para volver al país.

El jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, rechazó estas acusaciones y negó que las autoridades venezolanas estén bloqueando su retorno.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 mediante una operación clandestina para viajar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz. Según la información difundida sobre aquel traslado, abandonó el país por vía marítima con apoyo de un equipo que partió desde Curazao.

Su posible regreso se produce en medio de las conversaciones políticas impulsadas para definir una transición institucional y una ruta electoral. Mientras algunos partidos opositores participan en esas negociaciones, el movimiento de Machado reclama que se le permita volver y formar parte de las decisiones sobre el futuro político de Venezuela.