Capturan en Panamá a seis colombianos por minería ilegal

Los agentes aseguraron trece mulas utilizadas para transportar materiales, además de diversos implementos empleados en labores de extracción minera.

Las autoridades de Panamá detuvieron a seis ciudadanos colombianos acusados de realizar actividades de minería ilegal en la selva del Darién, una zona fronteriza con Colombia donde también se han detectado operaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de personas.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), los sospechosos fueron localizados en el sector de Mangle, ubicado en la cabecera del río Tuira y a unos 10 kilómetros de la frontera entre ambos países.

Incautan mulas y equipo de extracción

Durante el operativo, los agentes aseguraron trece mulas utilizadas para transportar materiales, además de diversos implementos empleados en labores de extracción minera.

Las autoridades panameñas señalaron que la minería ilegal se ha convertido en una de las actividades ilícitas detectadas en la región del Darién, una zona estratégica para organizaciones criminales debido a sus condiciones geográficas y a la dificultad para vigilar extensas áreas selváticas.

Vinculan actividad con el Clan del Golfo

El director general del Senafront, Larry Solís, indicó que la extracción ilegal de oro en zonas remotas de la frontera estaría relacionada con el Clan del Golfo, organización criminal colombiana señalada en diversos informes internacionales por su participación en múltiples actividades ilícitas.

El mando panameño afirmó que las operaciones de vigilancia y control continuarán en la región para reforzar la seguridad en el cordón fronterizo y combatir las actividades delictivas que operan en el Darién.