Capturan en Las Vegas a 144 operadores de cárteles mexicanos

Las indagatorias confirmaron que la infraestructura criminal desarticulada operaba bajo la influencia directa o la asociación del Cártel de Sinaloa y el CJNG

En un operativo interinstitucional de tres meses de duración, autoridades federales informaron sobre el arresto de 144 sospechosos vinculados a operaciones del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras redes criminales en la región.

La fiscalía federal en Las Vegas detalló que la acción coordinada —liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF)— abarcó 13 investigaciones complementarias enfocadas en desarticular organizaciones regionales de narcotráfico, pandillas y estructuras de distribución de drogas.

Esto dejó el operativo

Además de las detenciones, el despliegue de seguridad derivó en importantes decomisos que mermaron la capacidad logística y financiera de los grupos delictivos. Las autoridades incautaron:

Más de una tonelada de narcóticos: un total combinado de mil 124 kilogramos de diversas sustancias ilícitas.

Armamento pesado: 290 armas de fuego confiscadas, entre las que se contabilizan ametralladoras.

Capital y bienes: más de un millón de dólares en efectivo, además de diversos activos asociados a las actividades ilícitas.

Las indagatorias confirmaron que la infraestructura criminal desarticulada operaba bajo la influencia directa o la asociación con los dos principales cárteles mexicanos de la droga, en un esfuerzo conjunto de las agencias de seguridad para frenar el flujo de estupefacientes y violencia en el área.