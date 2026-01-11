Capturan en Colombia a un exconcejal correísta buscado en Ecuador

El motivo de su detención se remonta por el grave delito de tentativa de homicidio, este hecho sucedió en marzo del 2024

El exconcejal correísta Miguel Morocho buscado por la Justicia de Ecuador fue capturado este sábado en Colombia, según anunció el ministro del Interior, John Reimberg.

"Este sujeto tenía orden de captura desde septiembre de 2025 por tentativa de asesinato contra una persona en marzo del año anterior y estaba prófugo desde el 09 de septiembre de 2025", explicó Reimberg en su cuenta de X.

CAPTURADO MIGUEL MOROCHO RODRÍGUEZ, EX CONCEJAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS BUSCADO POR TENTATIVA DE ASESINATO.



¿Por qué fue detenido?

El motivo de su detención se remonta por el grave delito de tentativa de homicidio, este hecho sucedió en marzo del 2024, esto hizo que se empezará a realizar los protocolos de investigación de la Fiscalía y la Policía Nacional de Ecuador, este homicidio genero tanto impacto que incluso Morocho fue enlistado dentro de las personas más buscadas del país en todo el 2025.

Morocho huyendo de las autoridades

Morocho emprendió una ruta durante su tiempo de escape de los elementos de seguridad tras el previo asesinato, donde lo inició desde Ecuador hasta Colombia con el fin de llegar lo más lejos posible de las autoridades ecuatorianas, hasta llegar a Venezuela buscando cualquier tipo de Refugio.

El ministro añadió que Morocho huyó hacia Colombia y que intento cruzar la frontera de ese país por el puesto de control migratorio terrestre La Unidad - Puente Internacional Atanasio Girardot en Villa del Rosario, hacia Venezuela y quedar en la impunidad.

Capturado en tierras colombianas

El exconcejal fue localizado a través de un operativo desde el Puente Internacional Atanasio Girardot, puente que conecta el norte de Santander del territorio colombiano con el estado de Táchira zona venezolana, cuando morocho arribo al puesto de control migratorio de este mismo puente, inmediatamente fue identificado por las autoridades colombianas bajo los sistemas de verificación de identidad con diversos cargos criminales desde Ecuador.

¿Quién es Miguel Morocho?

Miguel Morocho Rodríguez es un político ecuatoriano que se desempeñó como concejal del cantón Santo Domingo por el movimiento Revolución Ciudadana. Su trayectoria política y personal ha estado marcada por incidentes de seguridad y procesos judiciales recientes.

Fue electo concejal de Santo Domingo para el periodo iniciado en mayo de 2023. Durante su gestión, trabajó en proyectos relacionados con la legalización de tierras y la gestión de agua potable. En diciembre de 2022, mientras era candidato a la concejalía, fue víctima de un secuestro durante 48 horas antes de ser liberado por la Policía Nacional.