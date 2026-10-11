Capturan al 'Descuartizador' 20 años después en Colombia

El prófugo francés se borró las huellas dactilares para ocultar el horrendo crimen de su expareja cometido hace más de 20 años.

En una importante operación de cooperación internacional desarrollada en el departamento de Antioquia, las autoridades colombianas lograron la captura del prófugo conocido como alias ‘El Descuartizador’, solicitado formalmente por las autoridades de Francia mediante una circular roja de Interpol.

El peligroso criminal es requerido en Europa por su presunta responsabilidad en el brutal asesinato y desmembramiento de quien fuera su expareja sentimental, un crimen perpetrado en el año 1995.

Alteración de huellas y uso de identidad falsa

El operativo de detención tuvo lugar en el municipio de La Pintada, donde el imputado permanecía oculto de la justicia internacional. Para evitar su localización por más de dos décadas, el sujeto presuntamente empleaba una identidad falsa y habría llevado a cabo procesos de alteración en sus huellas dactilares con el fin de eludir las verificaciones biométricas de los organismos de seguridad.

Nexos con el crimen organizado transnacional

De acuerdo con los reportes de inteligencia compartidos por el Ministerio de Defensa de Colombia, las investigaciones señalan que el capturado no solo evitaba su condena previa, sino que mantendría presuntos vínculos activos con redes de narcotráfico y crimen organizado transnacional que operan entre América Latina y Europa.

Desde la institución armada destacaron el papel decisivo de la articulación policial entre naciones para frenar la impunidad, subrayando el mensaje oficial tras la aprehensión.

“La cooperación internacional sigue siendo clave para ubicar a quienes son requeridos por la justicia, sin importar las fronteras”.

El detenido quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que se surtan los trámites correspondientes para su posterior extradición al territorio francés.