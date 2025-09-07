Capturan a tres en Venezuela tras ser acusados de minería ilegal

Aseguran 3,000 litros de gasolina, además de 800 metros de manguera de alta presión como parte de los recursos utilizados para la extracción del hidrocarburo

Autoridades detuvieron a tres hombres por su presunta responsabilidad en la operación de un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas , Venezuela.

A través de una página web, se eñaló que, además de las detenciones, efectivos militares incautaron materiales utilizados para la extracción de recursos, entre ellos, 3,000 litros de gasolina, 15 motobombas, 800 metros de manguera de alta presión, veinte rollos de alfombra tipo tamiz y un detector de metales.

Así mismo, se destacó que que el procedimiento "fue debidamente notificado al Ministerio Público.

"El pasado mes de agosto, los militares venezolanos también destruyeron otro campamento de minería ilegal en Amazonas", informó el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez.

En redes sociales, jefe militar detalló que en esa ocasión fueron hallados un recipiente con capacidad de 220 litros de gasolina, una planta eléctrica y 400 metros de manguera de alta presión.

En octubre de 2024, La ONG "Fundaredes" denunció que la minería ilegal para la extracción de oro en Venezuela "ha generado una crisis ambiental y de derechos humanos" en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.