Capturan a sospechoso por crimen de ambientalistas en Honduras

El caso había generado preocupación internacional porque existían advertencias previas sobre el riesgo que enfrentaban los defensores

Más de siete años después del asesinato de los defensores indígenas José Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, las autoridades de Honduras capturaron este domingo 18 de octubre a un hombre señalado por su presunta responsabilidad en el doble crimen, ocurrido en una comunidad tolupán que defendía sus bosques y territorio ancestral.

El Ministerio Público identificó al detenido como Melquin Javier Cardona e informó que la operación fue realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en coordinación con la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV).

Según la Fiscalía, agentes del Departamento de Operaciones Especiales de la ATIC localizaron al sospechoso en Tegucigalpa mediante labores de inteligencia. Posteriormente, quedó a disposición del Juzgado de Letras de Yoro para continuar el procedimiento judicial.

Padre e hijo defendían el territorio tolupán

Los dos ambientalistas fueron asesinados con arma de fuego el 25 de febrero de 2019 en Locomapa, departamento de Yoro, en el norte de Honduras. Ambos pertenecían a la comunidad indígena de San Francisco de Locomapa y estaban vinculados al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

El Ministerio Público situó los hechos en el contexto de la defensa de los bosques y del territorio ancestral de la comunidad. La detención representa un avance procesal, pero no constituye una sentencia ni determina por sí misma la responsabilidad penal del señalado.

El crimen ocurrió pese a las medidas de protección

El caso había generado preocupación internacional porque existían advertencias previas sobre el riesgo que enfrentaban los defensores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que Salomón Matute tenía medidas cautelares desde diciembre de 2013, debido a amenazas, hostigamientos y hechos de violencia relacionados con su labor.

Después del asesinato, la CIDH señaló que no contaba con información concreta sobre medidas de protección efectivamente implementadas por el Estado al momento del crimen. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Honduras también condenó la muerte de padre e hijo y los identificó como beneficiarios de la medida cautelar MC 416-13.

Locomapa acumula ataques contra defensores indígenas

La violencia contra integrantes de la comunidad continuó después de 2019. En mayo de 2023 fueron asesinados Amílcar Vieda y Naún Ismael Chacón, también defensores tolupanes de Locomapa. Según denunció entonces la oficina de la ONU, los agresores dispararon contra ellos y quemaron sus cuerpos.

Vieda formaba parte del Consejo Preventivo de San Francisco de Locomapa y participaba en el MADJ. Su trabajo en defensa de tierras y territorios indígenas, en medio de conflictos con actores empresariales de la zona, lo colocaba en una situación de riesgo elevado, de acuerdo con el organismo.

Otro antecedente es el asesinato de la ambientalista María Enriqueta Matute, ocurrido el 25 de agosto de 2013. Estos casos han mantenido bajo atención la seguridad de quienes defienden los recursos naturales y los derechos territoriales del pueblo tolupán.

Con la captura anunciada este domingo, corresponderá al juzgado valorar las pruebas y definir la situación jurídica del detenido dentro del proceso por el asesinato de José Salomón y Juan Samael Matute.