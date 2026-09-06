Capturan a presunto integrante de Los Costeños en Colombia

El operativo militar y policial neutralizó una sede estratégica de distribución en el área metropolitana de Barranquilla.

Un presunto integrante del grupo delincuencial "Los Costeños" fue capturado en flagrancia durante un operativo conjunto entre la Armada de Colombia, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en el municipio de Galapa.

Durante el allanamiento a un inmueble que funcionaba como centro de acopio y distribución de estupefacientes, las fuerzas de seguridad incautaron 91.3 kilogramos de cocaína distribuidos en 119 paquetes.

Asimismo, las autoridades aseguraron maquinaria artesanal de prensado, pesas digitales, elementos de dosificación, material de embalaje y equipos de comunicación utilizados para la operación ilícita.

De acuerdo con el informe oficial del GAULA Militar Bolívar, el operativo neutraliza un punto estratégico de distribución de drogas y extorsión a comerciantes en Galapa y la zona metropolitana de Barranquilla, generando un impacto estimado en más de 4.2 millones de dólares a las finanzas de la estructura criminal.