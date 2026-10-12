Capturan a presunto integrante de la Mara 18 en Guatemala

La policía arrestó a Elmer “N” en la zona 21 de la capital tras exigir siete mil quetzales bajo amenazas de muerte a una víctima.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturaron a un presunto terrorista de la pandilla Mara 18, presuntamente implicado en un cobro de extorsión. El operativo se llevó a cabo sobre la 9.ª calle de la colonia Vásquez, en la zona 21 de la capital guatemalteca.

El detenido fue identificado como Elmer "N", de 40 años, quien dentro de la estructura criminal ostenta el rango de "chequeo". Su aprehensión se logró en respuesta al seguimiento de una denuncia interpuesta el pasado 9 de octubre, en la cual la víctima alertó que le exigían 7 mil quetzales, todo esto bajo amenazas de muerte.

Indicios incautados y procedimiento operativo

Durante la intervención de los investigadores de la DIPANDA, se logró el decomiso de un paquete que simulaba la cantidad de 7 mil quetzales, los cuales habían sido exigidos a la víctima; también se aseguraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje para profundizar las investigaciones, así como un automóvil en el cual se desplazaba el sospechoso.