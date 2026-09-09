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Capturan a ocho presuntos delincuentes en Imbabura, Ecuador

Por: Fernanda Izaguirre

07 Septiembre 2026, 15:54

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Durante la intervención armada se aseguraron un fusil y un revólver, dejando a los implicados a disposición de las autoridades.

Capturan a ocho presuntos delincuentes en Imbabura, Ecuador

En una acción táctica desarrollada en la provincia de Imbabura, efectivos del Ejército Ecuatoriano ejecutaron una operación militar dirigida a neutralizar las actividades ilícitas del grupo armado irregular conocido como Frente Oliver Sinisterra (FOS).

El despliegue de las Fuerzas Armadas tuvo lugar en el barrio Nuevo Hogar, de Ecuador, perteneciente a la parroquia La Merced de Buenos Aires en el cantón Urcuquí.

Durante el operativo, realizado en dos puntos estratégicos de la zona, las fuerzas militares lograron la aprehensión de ocho ciudadanos, siete de ellos de nacionalidad venezolana, presuntamente vinculados a delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, robo a mano armada y sicariato.

En la primera ubicación fueron detenidos Jhon Deyvi M. G., junto a los ciudadanos venezolanos Bryan V. R., Josué M. G. y Leo Antoni T. Z., mientras que en el segundo punto se capturó a Hernán Antonio M. L., Luis Gabriel P. P., Raúl José P. P. y Josea Alejandro M. R., también de nacionalidad venezolana; así lo informó la autoridad.

Como resultado del registro en el sector, el personal militar decomisó un fusil, un revólver y 15 municiones. Tanto los aprehendidos como las evidencias incautadas fueron entregados a las autoridades competentes para iniciar el proceso judicial correspondiente bajo los protocolos de cadena de custodia.

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