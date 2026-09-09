Capturan a ocho presuntos delincuentes en Imbabura, Ecuador

Durante la intervención armada se aseguraron un fusil y un revólver, dejando a los implicados a disposición de las autoridades.

En una acción táctica desarrollada en la provincia de Imbabura, efectivos del Ejército Ecuatoriano ejecutaron una operación militar dirigida a neutralizar las actividades ilícitas del grupo armado irregular conocido como Frente Oliver Sinisterra (FOS).

El despliegue de las Fuerzas Armadas tuvo lugar en el barrio Nuevo Hogar, de Ecuador, perteneciente a la parroquia La Merced de Buenos Aires en el cantón Urcuquí.

Durante el operativo, realizado en dos puntos estratégicos de la zona, las fuerzas militares lograron la aprehensión de ocho ciudadanos, siete de ellos de nacionalidad venezolana, presuntamente vinculados a delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, robo a mano armada y sicariato.

En la primera ubicación fueron detenidos Jhon Deyvi M. G., junto a los ciudadanos venezolanos Bryan V. R., Josué M. G. y Leo Antoni T. Z., mientras que en el segundo punto se capturó a Hernán Antonio M. L., Luis Gabriel P. P., Raúl José P. P. y Josea Alejandro M. R., también de nacionalidad venezolana; así lo informó la autoridad.

𝑶𝒄𝒉𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓 𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂 𝒔𝒐𝒏 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒆𝒏 𝑰𝒎𝒃𝒂𝒃𝒖𝒓𝒂



Las FF. AA., a través del Ejército Ecuatoriano, ejecutaron una operación militar en el… pic.twitter.com/XC24U66Mfg — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 7, 2026 Como resultado del registro en el sector, el personal militar decomisó un fusil, un revólver y 15 municiones. Tanto los aprehendidos como las evidencias incautadas fueron entregados a las autoridades competentes para iniciar el proceso judicial correspondiente bajo los protocolos de cadena de custodia.