Capturan a hombre ligado a crimen de niña hallada en alcantarilla

La menor fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre en Mosquera; la Fiscalía señaló que el detenido presuntamente la habría sacado de su vivienda.

Las autoridades colombianas capturaron este miércoles en Bogotá al presunto responsable de la muerte de una niña de nueve años cuyo cuerpo fue encontrado el martes en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital colombiana.

La menor había sido reportada como desaparecida el 14 de septiembre en el municipio de Mosquera, a 20 kilómetros de Bogotá, y la Fiscalía aclaró que el hombre detenido presuntamente se la habría llevado de su vivienda tras una discusión con uno de sus familiares.

Según la información conocida en el caso, al parecer, la pareja sentimental de su hermana se la habría llevado después de una violenta discusión

El procedimiento de captura se realizó en Bogotá y el detenido será presentado ante un juez de control de garantías, ante el que la Fiscalía solicitará la legalización de la captura y avanzará en la imputación de cargos.

De manera preliminar, el ente acusador le imputará los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de catorce años, según la información conocida sobre el procedimiento judicial.