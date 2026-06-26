Capturan a hermana del líder del Clan del Golfo, en Colombia

Autoridades colombianas detuvieron a Ingrid Paola Ávila, señalada de manejar recursos y operaciones financieras del Clan del Golfo

Las autoridades colombianas capturaron a Ingrid Paola Ávila, conocida como La Patrona, hermana de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, identificado como el máximo líder del Clan del Golfo, considerado el grupo criminal más grande de Colombia.

La detención se llevó a cabo en el aeropuerto José María Córdova, terminal aérea que presta servicio a la ciudad de Medellín. La mujer era requerida por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

De acuerdo con las investigaciones, Ávila desempeñaba un papel clave dentro de la estructura financiera de la organización criminal, siendo considerada una de las principales responsables de la administración y manejo de recursos ilícitos.

𝐂𝐀𝐘Ó 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐎𝐍𝐀’ 𝐇𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐂𝐇𝐈𝐐𝐔𝐈𝐓𝐎 𝐌𝐀𝐋𝐎’ 𝐌Á𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐋 EGC-𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐎𝐋𝐅𝐎.



Ningún criminal está por encima de la ley.



Su captura se produjo en el Aeropuerto… pic.twitter.com/5XtSFtNzRg — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) June 25, 2026

Más de una década vinculada a la organización

Según información oficial, la detenida contaba con más de diez años de trayectoria dentro del Clan del Golfo y era la encargada de diseñar y ejecutar mecanismos para dar apariencia de legalidad a dinero obtenido mediante actividades ilícitas.

Las autoridades sostienen que dichos recursos provenían de actividades como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, consideradas las principales fuentes de financiamiento de la organización.

La investigación también señala que La Patrona administraba parte importante de las finanzas del grupo, una función considerada estratégica para el sostenimiento y expansión de la estructura criminal en diferentes regiones del país.

Golpe a las finanzas del grupo criminal

El Ministerio de Defensa de Colombia calificó la captura como uno de los golpes más importantes contra las finanzas ilegales del Clan del Golfo en los últimos meses.

Las autoridades consideran que la detención afecta directamente las redes de lavado de activos y los mecanismos utilizados para gestionar recursos provenientes de actividades delictivas.

El objetivo de las investigaciones es identificar y desarticular las estructuras financieras que permiten la operación de organizaciones criminales en distintas zonas del territorio colombiano.

Presencia nacional y actividades ilícitas

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mantiene presencia en cientos de municipios del país, especialmente en las regiones de Urabá, la costa Caribe, el Pacífico y zonas fronterizas con Venezuela.

Entre las actividades que las autoridades atribuyen a esta organización se encuentran el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras economías ilícitas que le han permitido consolidar una amplia capacidad operativa.

La captura ocurre mientras el Clan del Golfo participa en una mesa de conversaciones sociojurídicas con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, como parte de la estrategia de paz total impulsada por la administración colombiana.

Dentro de ese proceso se han alcanzado algunos acuerdos, entre ellos la creación de Zonas de Ubicación Temporal en municipios de los departamentos de Chocó y Córdoba, donde se contempla la concentración gradual de integrantes de la organización armada.