Capturan a "El Pony" y "El Niche" tras operativo en Colombia

Alias “El Pony” cobraba cuotas ilegales mediante la modalidad "gota a gota" y coordinaba ataques a comercios en la región.

En una operación coordinada entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) en el municipio de Bosconia, departamento del Cesar.

Entre los detenidos destacan alias “El Pony”, señalado por las autoridades como cabecilla financiero de la zona, y alias “El Niche”, presunto cabecilla operativo en el municipio. De acuerdo con las investigaciones de los organismos de seguridad, alias “El Pony” coordinaba el recaudo de dinero ilícito proveniente de extorsiones en los municipios de Bosconia y El Copey, utilizando como fachada préstamos informales bajo la modalidad de “gota a gota” o “cobra diarios”.

Asimismo, las pesquisas oficiales vinculan a alias “El Pony” y a alias “El Niche” con al menos cuatro ataques perpetrados contra comerciantes locales. Estos hechos delictivos consistían en disparos contra fachadas de viviendas y establecimientos comerciales con el objetivo de generar zozobra y presionar el pago de cuotas extorsivas a la organización armada.

Incautación de material bélico y judicialización

Durante el desarrollo de las diligencias de registro y control, los efectivos de seguridad incautaron un revólver, 66 cartuchos de munición, tres proveedores para fusil, cinco panfletos alusivos a las ACS, dos computadoras, un equipo de radiocomunicación y tres teléfonos celulares.

Tanto los tres capturados como el material bélico, tecnológico y documental asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la legalización de su captura y el inicio del proceso judicial correspondiente por los delitos de extorsión, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.