Capturan a dueño de restaurante mexicano por lavado de dinero

Entre 2022 y 2026 se realizaron por medio del establecimiento más de 100 mil transferencias que superaron conjuntamente los 140 millones de dólares

Juan Romo-Padilla, propietario de un restaurante y negocio de transferencias en Detroit Michigan en los Estados Unidos, fue detenido por autoridades federales de Estados Unidos ante la sospecha de que utilizó el establecimiento para enviar a México dinero relacionado con el narcotráfico.

El hombre, de 58 años, fue arrestado el 3 de septiembre después de una investigación iniciada en 2024. Enfrenta cargos por conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado internacional, manejo de recursos presentados como ganancias del narcotráfico y violaciones a las leyes bancarias.

La Posada, como se le conoce y ubicada en el suroeste de Detroit, operaba como restaurante mexicano, tienda de conveniencia y negocio de envío de remesas. Esta combinación presuntamente habría permitido procesar miles de operaciones financieras con destino a México.

Investigan transferencias por más de 140 millones de dólares

De acuerdo con la acusación federal, entre 2022 y 2026 se realizaron por medio del establecimiento más de 100 mil transferencias que superaron conjuntamente los 140 millones de dólares.

La investigación se concentró en operaciones estructuradas, método que consiste en dividir cantidades elevadas de dinero en varios envíos menores para reducir la posibilidad de que sean detectadas por los controles del sistema financiero.

Agente encubierto entregó dinero presentado como ilícito

Como parte de las indagatorias, un agente encubierto se presentó como vendedor de cocaína y solicitó ayuda para enviar dinero a México sin aparecer como remitente.

El primer encuentro documentado ocurrió el 24 de marzo de 2026.

El agente entregó una bolsa con 10 mil 700 dólares y proporcionó los nombres de cinco personas ubicadas en diferentes ciudades de Michoacán.

Días después, Romo-Padilla presuntamente envió mediante WhatsApp fotografías de cinco recibos correspondientes a transferencias por 10 mil 200 dólares.

Los documentos contenían nombres de supuestos remitentes mexicanos, pero incluían números telefónicos y domicilios de Detroit que no coincidían con sus identidades.

Algunas direcciones estaban escritas incorrectamente o no existían. El acusado también habría ofrecido conseguir más nombres mediante un familiar en México para utilizarlos en futuras operaciones a cambio de una comisión adicional.

En otra reunión, el agente informó que recibiría un cargamento importante de cocaína y preguntó cuánto dinero podría transferir a través del negocio. Romo-Padilla habría respondido que contaba con una persona que lo ayudaba a registrar las operaciones.

Durante toda la operación encubierta fueron enviados a México más de 80 mil dólares presentados como ganancias de la venta de drogas, mediante cantidades menores y con identidades diferentes.

Catean vivienda y establecimiento en Detroit

Las autoridades federales ejecutaron órdenes de registro en la vivienda del acusado y en La Posada. Dentro del domicilio encontraron aproximadamente 80 mil dólares en efectivo, mientras que en una caja fuerte del negocio localizaron otra cantidad de dinero que no fue precisada.

La investigación fue desarrollada conjuntamente por agentes especializados en narcóticos y delitos financieros, con apoyo de autoridades de seguridad federal.

En caso de ser declarado culpable, Romo-Padilla podría recibir hasta 20 años de prisión por cada cargo relacionado con lavado de dinero. El proceso se encuentra en curso y será un tribunal federal el encargado de determinar su responsabilidad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado expresamente la nacionalidad del acusado ni han informado si el establecimiento continuará operando durante el desarrollo del procedimiento judicial.