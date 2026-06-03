Capturan a autor de la masacre de 20 personas en Honduras

El subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez, informó a la prensa que el individuo, apodado 'El Gato Negro', fue arrestado en la ciudad caribeña de La Ceiba

Este martes, la Policía Nacional de Honduras capturó a un presunto autor intelectual y material del asesinato de veinte personas ocurrido el pasado 21 de mayo en una finca de palma africana situada en el Caribe del país, una región afectada por el narcotráfico y un conflicto agrario.

El subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez, informó a la prensa que el individuo, apodado 'El Gato Negro', fue arrestado en la ciudad caribeña de La Ceiba por orden judicial.

El detenido es acusado de “ser el responsable intelectual” y de “participar” en la masacre perpetrada en la madrugada del 21 de mayo pasado en la aldea de Rigores, del conflictivo departamento de Colón, en la que hombres vestidos con uniformes policiales usaron “pistolas y fusiles”, precisó Martínez.

“El funcionario recalcó que equipos especializados del Ministerio Público (Fiscalía), exhuman y practican autopsias en el cementerio de Rigores, a fin de avanzar en el esclarecimiento del caso.

Asimismo, el titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, dijo que, de acuerdo con las investigaciones, la matanza está relacionada con el robo del fruto de la palma africana en Colón, una zona conflictiva por el narcotráfico y una histórica lucha agraria que deja más de doscientas personas muertas en las últimas décadas.

“En el sector del Aguán (Colón) operan bandas criminales dedicadas al robo de la producción de palma africana, lo que ha generado enfrentamientos violentos y un clima de inseguridad entre los habitantes”, explicó Ponce.

Hace medio siglo que se inició la lucha por las tierras de Colón, cuando a los campesinos, mediante una reforma agraria, se les otorgaron terrenos que fueron vendidos a grandes empresarios agrícolas, y que hoy reclaman las nuevas generaciones de labriegos.

Según las autoridades locales, este histórico conflicto se ha intensificado en los últimos años debido a la infiltración del narcotráfico, del crimen organizado y la injerencia política en la región.