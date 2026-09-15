Captura Ejército de Ecuador a sujeto con equipo militar

En el marco de los operativos permanentes para contrarrestar la delincuencia organizada y neutralizar a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), las Fuerzas Armadas, a través de efectivos del Ejército Ecuatoriano, ejecutaron una intervención militar en el sector Juan Luis Vargas, perteneciente al cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

𝙎𝙚 𝙖𝙥𝙧𝙚𝙝𝙚𝙣𝙙𝙚 𝙖 𝙘𝙞𝙪𝙙𝙖𝙙𝙖𝙣𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙖𝙧𝙢𝙖𝙨 𝙮 𝙪𝙣𝙞𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚𝙨 𝙚𝙣 𝙇𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙘𝙤𝙧𝙙𝙞𝙖#SantoDomingo| FF.AA., a través del Ejército Ecuatoriano, ejecutaron operaciones militares en el cantón La Concordia, sector Juan Luis Vargas, donde, se registró un… pic.twitter.com/A3rkmBrcZ1 — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 14, 2026

Durante el despliegue de las unidades tácticas, el personal militar realizó el allanamiento y registro de un inmueble sospechoso, logrando la aprehensión en delito flagrante del ciudadano identificado como Frank Alexander T.

En la inspección del inmueble, las fuerzas de seguridad decomisaron un arsenal de evidencias que incluye 2 revólveres calibre .38, 5 municiones calibre .38, una granada de gas, un machete, un portafusil y 2 correas tácticas, 2 uniformes completos de la Armada del Ecuador (Marina), 2 uniformes de reserva del Ejército Ecuatoriano, un par de botas militares color coyote y 3 teléfonos celulares para peritaje tecnológico.

De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, el aprehendido estaría presuntamente vinculado como operador logístico del grupo delictivo organizado conocido como "Los R", estructura criminal que mantiene actividades ilícitas focalizadas en el cantón Santo Domingo y diversos sectores de La Concordia, asociadas a delitos como extorsión, robo a personas y expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (SCSF).