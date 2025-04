Captan momento en que tiburón devora a un hombre en medio del mar

Un hombre murió en Israel después de ser atacado por un tiburón, después de que fuera a nadar en un área que atrae a docenas de depredadores marinos y también a curiosos bañistas.

La Policía de Israel confirmó este miércoles la muerte de un bañista por un ataque de tiburón frente a las costas de Hadera, en el norte del país, hace dos días, tras analizar los restos encontrados ayer por las autoridades.

Los restos se encontraron en el mar durante un "esfuerzo extenso" de la Policía que incluyó búsquedas en la playa, desde el aire y en las aguas, según un comunicado oficial.

"Los hallazgos fueron enviados al Instituto de Medicina Forense para ser examinados por profesionales y, hace poco, se recibieron los resultados del examen y se confirmó la identidad del nadador desaparecido", dijeron las fuerzas de seguridad.

Los medios israelíes lo identificaron como Barak Tzach, un hombre de unos 40 años y padre de cuatro hijos.

El ataque se produjo en una zona de la playa no autorizada para el baño y donde no había socorristas, según la prensa local, que asegura que diversos bañistas presenciaron el suceso.

La zona se ha vuelto conocida en los últimos años ya que atrae a decenas de tiburones, y los bañistas suelen aprovechar para hacerse fotos con los animales y tirarles de las colas, pese a las advertencias de las autoridades locales.

En los últimos días, las aguas atrajeron a grandes multitudes que fueron vistas nadando con los tiburones. Algunos les tiraron de la cola y les lanzaron comida. Las autoridades condenaron este comportamiento y emitieron advertencias para no acercarse a los tiburones. Está prohibido nadar en la playa, pero los bañistas pueden entrar al agua de todas formas.

