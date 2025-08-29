Captan momento en que avión de combate se estrella en Polonia

El ministro de Defensa de Polonia declaró que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El piloto de un avión de combate F-16 falleció este jueves en Radom (centro de Polonia) al estrellarse el aparato durante los entrenamientos previos a una exhibición aérea programada para este fin de semana.

La muerte del piloto fue confirmada por el ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, quien dijo que era "una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca"..

Polonia tiene 48 aviones F-16 de la versión Block 52 y la semana pasada se firmó un contrato para su modernización a la versión Block 70.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, declaró antes de partir para el lugar del accidente que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

La exhibición aérea de Radom 2025 está programada para los días 30 y 31 de agosto en el aeropuerto de Sadków, y es un escaparate clave para la aviación polaca y aliada occidental, con gran atractivo internacional y participantes de más de una decena de países.