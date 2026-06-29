Captan momento donde robot con peluca golpea a niño en la panza

Mientras el menor permanece en el suelo, el público continúa prestando atención a la presentación sin que se observe una interrupción inmediata.

Un video compartido en redes sociales se ha vuelto viral luego de mostrar el momento en que un robot humanoide que realizaba una exhibición de movimientos autónomos aparentemente golpea a un niño pequeño durante una presentación pública.

La grabación muestra al androide de tamaño mediano con una llamativa peluca azul estilo payaso mientras ejecuta una rutina sobre una alfombra de colores. A su alrededor, decenas de adultos y niños observan el espectáculo que ofrece el robot.

Durante varios segundos, el robot realiza giros, flexiones y movimientos coordinados que destacan por su equilibrio y precisión. Sin embargo, una maniobra específica fue la que terminó captando toda la atención de los usuarios.

¿Qué ocurrió con el niño durante la presentación?

En las imágenes se observa cómo el robot ejecuta un movimiento rápido con una de sus piernas justo cuando un niño que viste una playera rosa se encuentra cerca de la zona de exhibición.

Debido al impacto, el niño se contrae y después termina en el suelo, sin que parezca ser auxiliado por los adultos a su alrededor.

🇨🇳 | Robot humanoide con peluca azul de payaso en China parece ejecutar una patada circular, golpeando a un niño pequeño en el estómago. pic.twitter.com/X5WB8ObnRR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 4, 2026

La reacción del público genera críticas

Más allá del incidente, lo que ha provocado mayor debate es la actitud de los asistentes. Mientras el menor permanece en el suelo, el público continúa prestando atención a la presentación sin que se observe una interrupción inmediata del espectáculo.

En el video, el robot retrocede a su lugar de inicio y sé desconoce si siguió con su rutina.

En redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron que la atención estuviera centrada en el desempeño de la máquina y no en verificar si el niño se encontraba bien. Otros, en cambio, consideraron que la caída fue menor y que el video exagera lo sucedido.