Captan momento del tiroteo en una universidad de Rusia

El ataque dejó hasta el momento a seis personas sin vida

Por: Patricia Hernández Agüero

septiembre, 20, 2021 11:00

Un joven de 18 años armado con una escopeta de caza y una navaja causó terror entre los estudiantes de la Universidad Estatal de Perm en Rusia.

En una serie de videos que han sido difundidos en redes sociales, se ve el momento en que el atacante llega al campus vestido de negro y con una escopeta en la mano.

En los jardines de la Universidad, el atacante ya había accionado su arma contra una persona que se ve tendida en el pasto.

Posteriormente dispara contra un numeroso grupo de estudiantes que se encontraban en la entrada del edificio de la Universidad.

El tiroteo dejó hasta el momento a 6 personas sin vida, 24 víctimas más están recibiendo asistencia médica, 19 de ellas con heridas de bala, informaron las autoridades.

Mientras tanto, el atacante resultó herido después de resistirse a ser detenido y ya recibe atención médica en un hospital local.

Sospechoso dejó mensaje de odio antes del ataque

El responsable del tiroteo fue identificado como un estudiante de la facultad de Derecho, mismo que escribió un mensaje en sus redes sociales antes de llevar a cabo el trágico ataque.

"Me odio a mí mismo, pero quiero causar dolor a todos los que se interpongan en mi camino", escribió el estudiante, quien agregó que el ataque no es un atentado y que él no forma parte de ninguna organización extremista.

Alumnos y profesores se resguardaron en los salones de clases cuando escucharon los disparos por al menos una hora.

En otro vídeo que circula en redes sociales, varios alumnos saltaron por las ventanas para ponerse a salvo del tiroteo.

Putin envía sus condolencias

El presidente de Rusia, Vladimir Putin expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Y prometió que los cuerpos de las fuerzas de seguridad "harán todo lo necesario para investigar este terrible crimen, para determinar los motivos detrás del mismo".

