Captan milagro eucarístico en parroquia de Nicaragua

El suceso fue interpretado por algunos creyentes como un mensaje divino en medio de los ataques que sufre la iglesia católica en el país

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Un presunto milagro eucarístico se registró durante la misa en una parroquia de Nicaragua, este suceso fue interpretado por algunos creyentes como un mensaje divino en medio de los ataques que sufre la iglesia católica del régimen del presidente Daniel Ortega.

Los hechos se registraron en la parroquia de Xalteva en el municipio de Granada cuando se conmemoraba el Día del Sagrado Corazón de Jesús.

Según un video que fue compartido en redes sociales, el sacerdote toma la custodia con la Exposición del Santísimo, de pronto, la sagrada hostia tomó un color rojo similar a la sangre y el sacerdote se arrodilla, al igual que otro hombre que lo ayudaba en la ceremonia.

Actualmente, bajo el gobierno de Daniel Ortega, no existe libertad de culto y no hay una religión declarada como oficial actualmente.

La tensión entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica se disparó en 2018, cuando el líder sandinista y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, solicitaron la intermediación de miembros del clero en la revuelta masiva que inició el 18 de abril de ese año.

Sin embargo, la institución eclesiástica se negó a tomar partido por el bando oficial. Más bien hizo un llamado al diálogo nacional y rechazó la violencia en las protestas. Algunos sacerdotes, incluso, dieron refugio en sus iglesias a los manifestantes que huían de la represión policial. Un acto que fue considerado por Ortega como una traición.

Lo que siguió después fue una cadena de ataques que arrinconó a la iglesia.

Con información de la BBC