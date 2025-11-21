Captan enorme erupción del monte Semeru en Indonesia

El volcán, uno de los más activos del archipiélago indonesio, ha entrado en erupción en más de una decena de ocasiones en las últimas 24 horas

Las autoridades indonesias informaron este jueves de que han desalojado a casi 1,000 personas, incluidos más de un centenar de alpinistas, tras la erupción la víspera del volcán Semeru, en la isla de Java, que sigue activo.

El departamento de vulcanología elevó el miércoles al nivel IV (el máximo en la escala indonesia) la alerta sobre el volcán Semeru tras una serie de erupciones que arrojaron flujos piroclásticos por la ladera de la montaña.

El volcán, uno de los más activos del archipiélago indonesio, ha entrado en erupción en más de una decena de ocasiones en las últimas 24 horas, emitiendo enormes nubes de ceniza y lanzando lava y rocas hasta 15.5 kilómetros ladera abajo, según el ente oficial.

Bajo este nivel de alerta las autoridades demarcaron una zona de exclusión de un radio de 8 kilómetros desde el cráter.

Las erupciones se registraron principalmente en la cara sureste del volcán, que registró un episodio similar en 2021, por lo que no puso en riesgo a un grupo de alpinistas que se encontraban ascendiendo por la zona norte.

A raíz de la actividad volcánica, los 137 alpinistas tomaron refugio en una zona conocida como Ranu Kumbulo, a unos 8 kilómetros del cráter, donde pasaron la noche antes de ser evacuados.

Este jueves, algunas de las aldeas ubicadas en la ladera del volcán y las carreteras de la zona aparecieron cubiertas por una gran manto de ceniza, mientras la población recogía sus enseres para abandonar de manera temporal sus hogares.