Captan a maestra de guardería maltratando a niño

El video, que fue captado por una ex empelada de una guardería de Nuevo México, muestra el momento en que una maestra usa la fuerza contra un niño

Por: Mary Ruiz

Febrero 11, 2023, 10:24

Una exempleada de cuidado infantil de una guardería en Las Cruces, Nuevo México, denunció y grabó el momento en que una maestra usa la fuerza contra un niño.

De acuerdo a KFOX14, el video fue captado por Alexis Arzabal, quien dijo que desde que comenzó a trabajar en Discovery Child Development Center, se percató cómo la maestro, quien aparece en la grabación con el cabello corto, se dirigía al niño.

“Si él no quería hacer nada ni recoger los juguetes, ella lo arrastraba de su camisa y lo levantaba y lo tiraba al piso y lo obligaba a recoger los juguetes”, dijo Arzabal.

Arzabal dijo que la maestra llevaba al niño al baño o su oficina después de cada incidente.

'Entonces, literalmente, ella decía: 'Te llevaré al baño, vamos al baño''. Él decía, 'no, no, no'. Ella lo llevaba a su oficina y daba un portazo y podías escucharlo gritar, 'no, no'', recordó Arzabal.

Arzabal, quien trabajó en dicha guardaría por tres semanas, nunca se atrevió a contar lo que que había presenciado hasta que consultó con sus padres y su hermana.

“Tenía mucho miedo, como si no supiera si debía hacerlo o no, pero creo que tomé la decisión correcta”, dijo la ahora ex empleada de la guardería.

Amanda Valverde, directora ejecutiva de Discovery, en un comunicado aseguró que el caso está bajo investigación y que ellos se lo están tomando lo estamos tomando muy en serio por lo que continúan cooperando con las agencias estatales.

A pesar de lo que comunicó la guardería, Arzabal declaró que la propietaria de Discovery Child Development Center, Nanette Boyce, la llamó a una reunión y la regañó por compartir el video.

'¿Por qué no viniste a mí?', gritándome '¿Por qué no viniste a mí? Es todo tu culpa que tengamos investigadores ahora', dijo Arzabal.

KFOX14 confirmó que los padres del niño decidieron contratar a un investigador privado y no han querido hablar por el momento.

Por otra parte, el portavoz de la policía de Las Cruces, Dan Trujillo, dijo al canal estadounidense que no podía confirmar o negar si están investigando la guardería, según la política.