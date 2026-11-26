La República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de video o fotos.

Las autoridades iraníes han ejecutado este martes la sentencia de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro miembros de su grupo de música por emitir un concierto en línea en el que aparecía sin velo a finales de 2024.

Ahmadi, Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari recibieron los 74 latigazos en las oficinas de la fiscalía de la ciudad central de Qom, informó el abogado de los condenados Mostafa Nili a la agencia ISNA.

La cantante fue condenada en junio de 2026 a 74 latigazos, dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas por emitir un concierto en línea en el que aparecía sin velo dos años antes.

Otras ocho personas que participaron en el concierto fueron condenadas a penas similares.

La joven artista publicó el 11 de diciembre un video de 27 minutos en Youtube de un “concierto hipotético” celebrado en un histórico caravasar, en el cual aparece con un vestido largo de color negro, con los hombros descubiertos y sin velo, cantando varias canciones, acompañada por cuatro músicos.

Con esa actuación, Ahmadi desafió el estricto código de vestimenta y la prohibición de canto para mujeres en público.

La República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de video o fotos.

En menos de 24 horas, las autoridades judiciales iraníes anunciaron que habían presentado una denuncia contra la cantante y sus acompañantes por celebrar el concierto “sin permiso” y sin respetar las “normas legales y religiosas”.