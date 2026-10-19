Candidato suspende campaña tras choque en Massachusetts

La policía informó que enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, conducción negligente, una infracción de carril y exceso de velocidad

El republicano Shawn Oliver suspendió este domingo su campaña por la vicegobernación de Massachusetts después de un choque que dañó cinco vehículos estacionados y terminó con su arresto por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

La decisión llegó después de que Mike Minogue, candidato republicano a gobernador y su compañero de fórmula, le pidiera apartarse de inmediato. Oliver, de 42 años y concejal de New Bedford, anunció que no quería que su situación personal opacara la elección.

Su vehículo terminó volcado tras el choque

De acuerdo con la Policía de New Bedford, los agentes respondieron al reporte alrededor de las 23:40 horas del sábado 17 de octubre, en Dartmouth Street. La unidad conducida por Oliver impactó contra cinco automóviles estacionados y terminó volcada.

Dos de los vehículos estacionados sufrieron daños considerables. Oliver fue trasladado al hospital St. Luke’s para recibir atención por sus lesiones y posteriormente quedó detenido, tras las investigaciones realizadas en el lugar y en el centro médico.

La policía informó que enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, conducción negligente, una infracción de carril y exceso de velocidad. Los señalamientos deberán resolverse mediante el procedimiento judicial correspondiente.

Presión de su compañero de fórmula

Minogue expresó su decepción por el incidente y sostuvo que no existe justificación para conducir bajo los efectos del alcohol. Después de hablar con Oliver, le solicitó suspender inmediatamente sus actividades de campaña.

En su anuncio, el aspirante a vicegobernador agradeció el respaldo de sus simpatizantes y pidió privacidad para su familia durante este momento. La suspensión ocurre a poco más de dos semanas de las elecciones del 3 de noviembre.

El anuncio de Oliver no confirma, por sí mismo, que su nombre haya sido retirado de la boleta electoral. La fórmula republicana compite contra la gobernadora demócrata Maura Healey y la vicegobernadora Kim Driscoll.

Alcalde pide una explicación pública

El alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, también se pronunció sobre el arresto del concejal. Calificó las acusaciones como sumamente preocupantes y señaló que la ciudadanía merece conocer su explicación de lo ocurrido.

El caso abrió así dos frentes para Oliver: el procedimiento por los cargos derivados del accidente y los cuestionamientos sobre su actuación como representante municipal, mientras su campaña estatal queda suspendida.