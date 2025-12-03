Candidato presidencial de Perú sufre atentado en vehículo

Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad

El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, el empresario Rafael Belaúnde Llosa, sobrevivió este martes a un atentado tras ser atacado a tiros cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, según denunció un portavoz de su movimiento político.

Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, donde tiene un negocio inmoboliario, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su agrupación política en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

El ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP y declaró que se trata de "un mal inicio de la campaña", en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

"Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", agregó Cateriano.

Tras el ataque, Belaúnde, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985) acudió a la comisaría policial de Cerro Azul para presentar la respectiva denuncia.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, declaró -al Canal N- que el candidato estaba supervisando unos terrenos que son de su propiedad en la provincia de Cañete, donde se ubica Cerro Azul, y que al salir del lugar fue atacado desde una motocicleta.

El jefe policial confirmó que Belaúnde se encuentra bien y que no había recibido ninguna amenaza extorsiva ni de ningún tipo.

Arriola señaló que un equipo de la división de Homicidios y Criminalística están en el lugar de los hechos para investigar el atentado ocurrido este martes en la mañana.

La Policía Nacional informó -en su cuenta de la red social X- que ha activado el Plan Cerco para atender el ataque y agregó que "no se presentaron heridos" (pese a que el candidato evidencia manchas de sangre en las imágenes compartidas en redes sociales) y que sus unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.

Belaúnde, de centro derecha, es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé participen en las elecciones presidenciales convocadas para 2026 en Perú, donde se elegirán a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031 y donde -luego de más de treinta años- el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.