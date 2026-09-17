Candidato paraguayo promete moteles gratis si gana su elección

El candidato Horacio Fernández prometió que los cuatro moteles propiedad de su familia operarán gratis por 24 horas si resulta vencedor el 4 de octubre

Históricamente, las campañas políticas en Latinoamérica son divertidas, pues cada candidato busca desesperadamente conseguir votos para su causa. Algunos reparten despensas, otros dinero, pero en Paraguay hubo una promesa de campaña que superó al resto.

Esta llegó de Horacio Fernández, candidato a la intendencia de la ciudad de Itaguá, quien prometió que si gana las elecciones del próximo 4 de octubre por un margen de 10,000 votos, dará acceso gratis a los moteles de la ciudad que son propiedad de su familia.

“Ya está hablado con mi mamá y con mi papá, vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles de Passión Clasp para que el pueblo itagüeño vaya a festejar como corresponde”, dijo durante el festejo por el aniversario de su partido.

Pero eso no fue todo, pues Fernández dijo que si el margen es de 15,000 votos, los moteles operarán gratis por 48 horas, propuesta que provocó risas en quienes se dieron cita en el acto.

Será el domingo 4 de octubre cuando se celebren las elecciones municipales en Paraguay, donde se elegirán a los nuevos líderes de las 262 intendencias del país.