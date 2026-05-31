Candidato de Perú Roberto Sánchez niega nexos con el narcotráfico

Sánchez consideró que es necesario aclarar de inmediato cualquier situación que genere dudas entre la ciudadanía y agradeció el seguimiento público

El candidato presidencial de izquierda de Perú, Roberto Sánchez, salió este sábado a rechazar públicamente los señalamientos que buscan vincularlo con actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, en un momento clave de la campaña electoral peruana, a tan solo una semana de la segunda vuelta presidencial en la que enfrentará a Keiko Fujimori.

La aclaración se produjo luego de que surgieran cuestionamientos sobre el uso de un vehículo durante actividades proselitistas en distintas regiones del país, situación que elevó la tensión política en la recta final de una elección marcada por el debate sobre la seguridad, la corrupción y el avance del crimen organizado en Perú.

Roberto Sánchez niega cualquier vínculo con actividades ilícitas

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el aspirante presidencial aseguró que desconoce cualquier antecedente relacionado con los propietarios de la unidad de transporte utilizada durante algunos eventos de campaña y rechazó de forma tajante cualquier relación con personas involucradas en delitos.

"No tengo ni he tenido relación personal, política ni económica con personas dedicadas a actividades ilícitas. Mi trayectoria pública y mi vida han sido siempre de cara al pueblo, con transparencia, honestidad y respeto a la ley".

Sánchez explicó que el vehículo fue facilitado durante sus recorridos políticos y sostuvo que nunca tuvo conocimiento de posibles antecedentes relacionados con quienes lo proporcionaron.

Asimismo, reiteró que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación que las autoridades consideren necesaria para esclarecer los hechos.

𝐑𝐄𝐂𝐇𝐀𝐙𝐎 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐍𝐄𝐑𝐀 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐀 𝐘 𝐂𝐀𝐓𝐄𝐆𝐎́𝐑𝐈𝐂𝐀 cualquier intento de vincularme con actos ilegales, con la criminalidad o con hechos relacionados al narcotráfico.



Durante nuestras actividades políticas en distintas regiones, en medio de la intensidad… — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) May 30, 2026

La polémica surge en la etapa decisiva de la campaña

La controversia aparece cuando la contienda presidencial entra en su fase más importante. Diversos sectores políticos han colocado el combate al narcotráfico, la inseguridad y el crimen organizado como algunos de los temas centrales rumbo a la votación del próximo 7 de junio.

En ese contexto, Sánchez consideró que es necesario aclarar de inmediato cualquier situación que genere dudas entre la ciudadanía y agradeció el seguimiento público a las actividades de los candidatos.

"Agradezco la vigilancia ciudadana y el trabajo de los medios de comunicación porque eso permite aclarar de inmediato cualquier hecho que genere preocupación pública".

El candidato aseguró que el proyecto político que encabeza mantiene una postura de transparencia y apertura ante cualquier revisión relacionada con sus actividades públicas.

Se prepara para el debate decisivo frente a Keiko Fujimori

Mientras enfrenta esta controversia, Sánchez continúa con actividades de campaña en Lima y otras regiones del país antes del debate presidencial programado para este domingo, considerado uno de los eventos más importantes antes de la segunda vuelta.

El actual congresista y exministro durante el gobierno de Pedro Castillo buscará consolidar el respaldo obtenido en regiones rurales y sectores populares, donde logró una importante votación durante la primera ronda electoral.

La elección presidencial peruana llega a su última semana con una competencia cerrada entre Sánchez y Fujimori, en una campaña donde los temas de seguridad, economía y lucha contra el crimen organizado se han convertido en factores determinantes para millones de votantes.