Candidato 'alienígena' roba reflectores en elección británica

Count Binface, un candidato disfrazado de extraterrestre, ganó notoriedad en Reino Unido al desafiar a Nigel Farage con una campaña de sátira.

Un personaje disfrazado de extraterrestre y con un bote de basura en lugar de cabeza se ha convertido en una de las figuras más llamativas de la elección parcial que se celebrará el próximo 13 de agosto en Clacton-on-Sea, Inglaterra, donde busca arrebatar el escaño al político ultraderechista Nigel Farage.

El candidato, conocido como Count Binface (Conde Carabasura), compite como independiente y ha captado la atención internacional gracias a su peculiar imagen y a una campaña basada en el humor, la sátira y propuestas absurdas.

La elección se convocó después de que Farage renunciara a su escaño para buscar la reelección en la misma circunscripción. Sin embargo, los principales partidos británicos decidieron no postular candidatos, lo que abrió la contienda a decenas de aspirantes independientes y partidos minoritarios.

Lejos de presentar un discurso político tradicional, Count Binface responde con bromas a temas como inmigración, economía o política exterior. Incluso asegura que apoya la llegada de extraterrestres a la Tierra porque, según dice, "ellos también tienen derecho a vivir aquí".

Su plataforma electoral incluye propuestas satíricas como reducir el precio de los helados vendidos en camionetas, rellenar los baches de las calles con programas políticos sobrantes y realizar un referéndum para devolver a Plutón la categoría de planeta.

El personaje es interpretado por el comediante británico John Harvey, quien durante años ha participado en distintas elecciones sin mayor repercusión. No obstante, en esta ocasión su candidatura ha despertado el interés de medios de comunicación de varios países y se ha convertido en uno de los temas más comentados de la campaña.

Aunque sus posibilidades de triunfo son reducidas, su popularidad ha servido para atraer reflectores a una elección atípica y para satirizar el discurso antisistema con el que Farage ha construido gran parte de su carrera política.