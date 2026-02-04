Candidato a gobernador de Florida hace campaña en Tinder

Mediante su cuenta de X, el político aclaró que se decantó por esta red social porque así podría llegar directamente a electoras jóvenes

Las campañas políticas han tenido que cambiar mucho desde hace algunos años, pues la irrupción de las redes sociales provocó que las estrategias de antes ya no funcionen para persuadir a los jóvenes, quienes cada vez confían menos en los políticos.

Ahora, desde Estados Unidos, un candidato eligió una plataforma muy peculiar para hacer su campaña: James Fishback, miembro del Partido Republicano quien busca ser gobernador de Florida decidió mostrar sus propuestas en Tinder.

Mediante su cuenta de X, el político aclaró que se decantó por esta red social porque así podría llegar directamente a electoras jóvenes; incluso afirmó que ya logró más de 1,000 "matches" en solo 24 horas.

"Me uní a Tinder para encontrar a las jóvenes votantes mujeres donde están y compartir mi plan para facilitarles casarse, comprar una casa, y criar una familia", escribió.

De igual manera, mediante sus redes sociales el candidato pidió donaciones para poder pagar Tinder Plus, con lo que "podría llegar a más mujeres de todo el estado".

"Desliza a la derecha. Vota por Fishback. Pon a Estados Unidos primero", pidió en su Instagram.

As Governor, I will make clear that



1. Teachers will not be telling the white students to apologize to the black students.



2. Teachers will not be telling the black students they are oppressed.



All are created in God’s image. All are capable of greatness. pic.twitter.com/9APqJcA2n0 — James Fishback (@j_fishback) February 3, 2026

¿Cuáles son las propuestas de Fishback?

Según lo que ha compartido en republicano, dentro de sus propuestas se incluyen iniciativas como permisos de maternidad pagados por el Estado, facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes, e incluso un llamado "impuesto al pecado", el cual aplicaría para creadoras de contenido en OnlyFans.

Esta iniciativa busca detener "que mujeres jóvenes, que de otra manera serían madres criando familias, teniendo hijos, estén vendiendo en línea sus cuerpos a hombres enfermos".

Fishback gana terreno en las encuestas

La propuesta refleja el intento del empresario de destacar en las primarias del Partido Republicano en Florida, donde compite contra el congresista federal Byron Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump.

Una encuesta de la firma Patriot Polling reveló este lunes que Fishback ha ganado apoyos entre los republicanos, al concentrar el 23 % de la intención de votos frente al 37 % de su competidor en la contienda interna, Byron Donalds; mientras que entre los votantes de 29 años o menos su apoyo es del 30 % frente al 25 % de su rival.