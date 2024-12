Candidata colombiana propone ejecutar a inmigrantes delincuentes

LULAC, la más antigua organización hispana en EUA, condenó este jueves el llamado a ejecutar a los indocumentados criminales hecho por Valentina Gómez, una inmigrante colombiana que busca un cargo público en Texas.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés) denunció el video publicado en las redes sociales de Gómez que, según la organización, glorifica “el vigilantismo que ha llevado a consecuencias mortales y alimenta la mentira antiinmigrante”.

En el video publicado en su cuenta de X, Gómez dispara a una figura atada a una silla con una capucha sobre su cabeza para después decir: “Es así de simple, ejecuciones públicas para cualquier ilegal que viole o asesine estadounidenses, no merecen la deportación, merecen ser exterminados”.

After the brutal murder of Amelia Carter on the New York City subway by an illegal immigrant from Guatemala, Texas Congressional candidate Valentina Gomez shares a video outlining her own style of death penalty for illegal aliens who take American lives. pic.twitter.com/Q7b1djVGFo