Canciller de Pakistán viaja a ONU en medio de mediación

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, inició este lunes un viaje a Nueva York para participar en un foro de las Naciones Unidas

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, inició este lunes un viaje a Nueva York para participar en un foro de las Naciones Unidas, en un contexto marcado por el papel mediador de su país en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

La agenda del canciller se desarrollará durante tres días y comenzará el martes con su participación en un debate abierto del Consejo de Seguridad sobre seguridad internacional.

La sesión será presidida por el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, según informó la diplomacia paquistaní en un comunicado oficial.

Además de este encuentro, Dar asistirá el jueves a la reunión del Grupo de Amigos de la Gobernanza Global y sostendrá diversos encuentros bilaterales con otros ministros y altos funcionarios de Naciones Unidas.

Apoyo de China a la mediación

El viaje ocurre tras una reciente visita a China, donde el canciller acompañó al primer ministro Shehbaz Sharif. Durante esa gira, el presidente Xi Jinping expresó su respaldo a los esfuerzos de Pakistán para facilitar el diálogo entre Washington y Teherán.

Las autoridades paquistaníes han actuado como canal para el intercambio de mensajes entre ambas partes, con el objetivo de avanzar hacia el fin de un conflicto que se acerca a los tres meses de duración.

En paralelo, el jefe del Ejército de Pakistán, Asir Munir, viajó recientemente a Irán, donde sostuvo reuniones con altos mandos para abordar la situación regional y promover la paz.

Pakistán también ha señalado que espera albergar próximamente un nuevo encuentro directo entre Estados Unidos e Irán, luego de un intento fallido realizado en abril.

Estos movimientos coinciden con la visita a India del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien afirmó que su país no aceptará un acuerdo desfavorable con Irán y que espera una respuesta de Teherán a la última propuesta presentada.

Escenario internacional en evolución

El papel de Pakistán como intermediario ha cobrado relevancia en medio de los avances reconocidos por ambas partes en las negociaciones, en un esfuerzo por reducir tensiones y alcanzar un acuerdo en la región.

La visita de Ishaq Dar a Nueva York se enmarca así en un momento clave de la diplomacia internacional, con múltiples actores involucrados en la búsqueda de una solución al conflicto.